Un libro di corsa – Diario di una talpa

All’apparenza sembra un libro per bambini. È illustrato come se lo fosse, ma la lettura non ha nulla a che vedere con il mondo dei piccoli. Nel libro di Paola Mastrocola “Diario di una talpa”, siamo tutti degli animali non vedenti.

La scrittrice racconta i due mesi di “segregazione” che abbiamo dovuto passare, rintanati a casa, a causa del coronavirus.

Non mancano pensieri e riflessioni su che cosa succederà con il ritorno alla vita normale: saremo più forti, avremo imparato qualcosa oppure come spesso fa l’essere umano dimenticheremo?

RECENSIONI VELOCI

