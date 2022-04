Un libro di corsa – L’improbabilità dell’amore

Annie ha trentuno anni e la sua vita è un disastro. Abita in uno squallido appartamento e si è lasciata con il ragazzo storico. A un “appuntamento veloce” organizzato al Museo di Londra conosce Robert. Per il compleanno vorrebbe fargli un regalo, ma non potendosi permettere granché finisce da un rigattiere dove trova un quadro…

Spinta da un impulso irrefrenabile lo compra, ma se ne pente la sera stessa perché Robert la pianta in asso. Il giorno dopo, sperando di riavere i soldi indietro, torna dal rigattiere, ma all’arrivo ha una brutta sorpresa. Il negozio è circondato con il nastro della polizia e al suo posto ci sono solo macerie.