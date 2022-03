Un libro di corsa – Le guerre di Putin

Chi è veramente Vladimir Putin? Come è arrivato al potere? Giorgio Dell’Arti passa in rassegna la vita del Presidente della Russia. Dalla vita in povertà a Leningrado fino a una sua permanenza come capo della Russia? Chissà….

La peculiarità di questo libro è che l’autore si pone le domande e si risponde. Se volete capire come una persona di umili origini sia arrivata al potere, questo libro è per voi.