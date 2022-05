Un libro di corsa – Caterina Howard

È la cugina di Anna Bolena che purtroppo non ha fatto una bella fine… Questa volta Alison Weir ci racconta la storia di Caterina Howard. Nonostante il cognome di una certa importanza cresce in semipovertà orfana di madre e con un padre a cui piaceva sperperare.

Per questo motivo viene mandata a Lambeth per essere educata e “addestrata’ ad avere un buon matrimonio. Ovviamente nella tenuta non era sola… Passati alcuni anni, viene presentata alla corte della regina Anna di Kleves come damigella d’onore e adesso iniziano i problemi…