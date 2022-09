TPI Fest Bologna 2022, il programma completo delle tre serate (15, 16 e 17 settembre)

Dal 15 al 17 settembre 2022 a Bologna (piazza Lucio Dalla, tettoia Nervi) va in scena il TPI Fest 2022, la festa di The Post Internazionale. Tre serate, tre temi diversi: 1. L’agenda sociale del Paese; 2. La Destra al potere?; 3. Una nuova visione del mondo. Il tutto a pochissimi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. Un importante momento per confrontarsi sulle idee. Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Michele Santoro, passando per Yanis Varoufakis, Roberta Pinotti, Pier Luigi Bersani, Nicola Zingaretti, Emily Clancy e tanti altri ancora. Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito. L’evento sarà anche l’occasione per festeggiare insieme il primo anniversario della nascita del nostro settimanale The Post Internazionale.

Alla Tettoia Nervi saranno presenti stand e punti di ristoro per bere e mangiare insieme. Ci sarà anche musica e performance di vario genere con artisti e rappresentanti delle realtà territoriali che si alterneranno nelle tre sere del TPI Fest. Nell’ultima serata di sabato 17 settembre ci sarà un evento congiunto con il BikePride, in occasione della settimana europea della mobilità. Gli eventi del TPI Fest 2022 sono in programma il 15, 16 e 17 settembre 2022 ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Vi aspettiamo giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 settembre a Bologna per il TPI Fest 2022!