TPI Fest 2022, la diretta della prima serata del Festival di The Post Internazionale

Al via oggi, 15 settembre 2022, il TPI Fest 2022, il festival di The Post Internazionale, che va in scena per tre serate dal 15 al 17 settembre alla tettoia Nervi di Bologna, in piazza Lucio Dalla. Un’occasione per confrontarsi e ascoltare alcuni tra i principali leader politici, ad una settimana dal voto. Questa sera al TPI Fest interverranno, tra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Aboubakar Soumahoro, Pierluigi Bersani, Matteo Ricci, Alessandro Di Battista, Nicola Fratoianni, Roberta Pinotti e Fabiana Dadone. Di seguito la diretta della serata di oggi.

Ore 21,10 – Di Battista: “Sono contrarissimo all’invio di armi in Ucraina. Coloro che sono contrari sono stati trattati come filo-russi. Questo è indecente”. Leggi l’articolo integrale

Ore 20,34 – Matteo Ricci: “Bersani ha ragione. Io penso a una sinistra che combatte, non una sinistra che si deprime se i sondaggi sono negativi… L’unità che non siamo riusciti a fare nella coalizione, dobbiamo farla nelle urne”. Poco dopo, quando il sindaco di Pesaro ha espresso il suo parere sulla guerra in Ucraina (“Sono a favore all’invio di armi per la difesa del popolo ucraino”), dalla platea più di qualcuno ha voluto dissentire.

Ore 20,30 – Bersani: ““La lista che sostengo con convinzione è data a soggetti plurali. Forze progressiste che possono essere la colonna per costruire un programma che sia orientato al lavoro e ai temi sociali, con proposte nuove. I cinque stelle di strada ne hanno fatta, ma hanno dimostrato dei problemi. Dei limiti evidenti”. Leggi l’articolo completo.

Ore 20,15 – È la volta del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e dell’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, i quali si confronteranno sul futuro della sinistra.

Ore 19.55 – Il monologo di Giulia Cerino, Sara Giudice, Micaela Farrocco e Sofia Mattiolo sul femminismo.

Ore 19.45 – Lepore: “Il divario tra Nord e Sud è sempre più ampio. Il problema non è il reddito di cittadinanza, ma la disoccupazione. Dobbiamo avere un ruolo sociale. Non possiamo passare da Conte a Draghi come punto di riferimento dei progressisti. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre idee e lavorare affinché la gente ci voti”.

Ore 19.35 – Lepore: “Una sinistra che non si unisce è una sinistra che perde. Bisogna unirsi per cambiare. In queste elezioni la sinistra si è divisa quando è caduto il governo Conte II. Il Parlamento ha dimenticato i sacrifici che gli italiani hanno fatto negli ultimi anni. Dobbiamo darci tutti un esame di coscienza. Anche dopo il voto, comunque vada, dovremmo lottare per chi ha meno”. Leggi l’articolo completo.

Ore 19.25 – Aboubakar Soumahoro, sindacalista e candidato di Sinistra Italiana: “Cos’è la sinistra se la sinistra non è in grado di dare una prospettiva ai giovani, ai nuovi bisognosi, se non riesce a dare risposte al mondo dei contadini e degli agricoltori, se non ha la capacità di dare speranza di fronte all’impoverimento delle gente? La politica nel corso degli anni si è distaccata da un sentire popolare. La mia visione di sinistra è tornare a dare un’identità”. Leggi l’articolo completo.

Ore 19.20 – I saluti del direttore di TPI Giulio Gambino e del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che dice: “La sinistra può essere unita se si parte dal lavoro, dalla tutela delle persone più fragili, per cercare di cambiare le loro vite in meglio. Sono orgoglioso che la nostra città sia la più progressista d’Italia”.

Ore 19 – Inizia la prima serata del TPI Fest 2022 a Bologna

TPI Fest 2022 – Programma giovedì 15 settembre

Ore 19:00 – Saluti istituzionali Matteo Lepore con Giulio Gambino

Ore 19.30 – Giulia Cerino, Sara Giudice, Micaela Farrocco e Sofia Mattioli: #SENZAGIRIDIBOA

Ore 20:15 – Pier Luigi Bersani con Luca Telese e Riccardo Barenghi

Ore 21:00 – Alessandra Di Battista con Giulio Gambino

Ore 22:15 – “L’agenda sociale del paese”: Roberta Pinotti, Fabiana Dadone, Nicola Fratoianni e Stefania Gasparini con Giulio Gambino e Luca Telese