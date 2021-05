Ricominciamo, insieme: il Teatro Palladium alza il sipario. Il programma completo

Il Teatro Palladium di Roma dopo lo stop imposto dalla pandemia riparte dall’”essere in comune” che costituisce il leitmotiv della sua stagione artistica 2020-2021, con il desiderio ancora più forte di ritrovare quel senso di condivisione proprio del teatro.

A partire dal 13 maggio 2021, il Palladium riapre dunque le sue porte al pubblico, per poi spostarsi all’aperto in giugno e luglio, con i progetti Sounds for Silents e Staging Garbartella. Le due rassegne diventeranno spettacolo a cielo aperto, trovando spazio nei luoghi più caratteristici del quartiere Garbatella, tra Piazza Brin e i lotti appartenenti al nucleo d’origine del quartiere.

Tanti gli spettacoli in programma: Sei personaggi in cerca d’autore – parte prima. Una lettura esplorativa a cura di Gilberto Scaramuzzo; l’Antigone di Sofocle messa in scena dalla Compagnia Progetto Antigone con la regia di Mario Casellato e Alfonso Veneroso; le esibizioni della Roma Tre Orchestra e tanto altro.

Sarà l’occasione anche per continuare l’opera di rinnovamento del teatro, già iniziata a ottobre con l’inaugurazione del nuovo sipario creato dall’artista Pietro Ruffo e dagli studenti di Architettura di Roma Tre. Saranno infatti presentati la nuova linea grafica e il nuovo sito del Teatro.

Il programma

Di seguito il programma completo:

Martedì 11 maggio 2021

ore 18:30

TEATRO PALLADIUM

Ricominciamo, insieme Musica · Voci · Immagini

Letture e testi: Michele Ferlito, Sara Molinaro, Cecilia Parazzoli. Musiche: Hera Guglielmo, mezzosoprano Doriana Masucci, pianoforte brani di Georges Bizet, Bedrich Smetana, Francesco Paolo Tosti. Immagini e montaggio video: Maura Festa, Caterina Priolo, Desirèe Virgili, Alessandra Zoia

Venerdì 14 maggio 2021

ore 19:00

ROMA TRE ORCHESTRA

Debussy Preraffaellita

Omaggio a Piero Rattalino, in occasione dei suoi 90 anni narrazione di Piero Rattalino

Venerdì 21 maggio 2021

ore 19:00 ROMA TRE ORCHESTRA

Young Artists Piano Solo Series 2020 – 2021

pianoforte Francesco Carletti

Giovedì 27 maggio 2021

ore 19:00

ROMA TRE ORCHESTRA

Young Artists Piano Solo Series 2020 – 2021

pianoforte William Belpassi

Lunedì 31 maggio 2021

ore 19:00

COMPAGNIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Sei personaggi in cerca d’autore – parte prima. Una lettura esplorativa.

A cura di Gilberto Scaramuzzo

Martedì 8 giugno 2021

orario da definire

SOUNDS FOR SILENTS

La fée aux choux 1900

Madame a des envies 1906

A House Divided 1913

Matrimony’s Speed Limit 1913

di Alice Guy

Shoes 1916

di Lois Weber

sonorizzazione dal vivo a cura della Roma Tre Jazz Band • introduce Veronica Pravadelli • ideazione Luca Aversano, Gianni Celata • in collaborazione con Vito Zagarrio • retrospettiva cinematografica a cura di Veronica Pravadelli • con il contributo del Mibact – Direzione Generale Cinema

Mercoledì 9 giugno 2021

ore 18:30

Parole e musiche dal Brasile Concerto di musica brasiliana Max De Tomassi (Rai Radio 1) racconta la canzone brasiliana in conversazione con Maddalena Pennacchia (Roma Tre) con l’accompagnamento di Alessandro Marzi (percussioni), Stefano Nencha (chitarra), Stefano Nunzi (basso) • Partecipazione speciale di Nicola Stilo (flauto)

Martedì 15 giugno 2021

orario da definire

SOUNDS FOR SILENTS

Umanità 1919

di Elvira Giallanella

È piccerella 1922 – estratto

di Elvira Notari

Mercoledì 16 giugno 2021

ore 19:00

Ho parlato in sogno con te con la partecipazione degli studenti del Liceo Manara, Majorana e Farnesina di Roma nell’ambito del progetto Dietro le quinte, promosso dal Liceo Manara e dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, realizzato con il sostegno del Ministero dell’Istruzione

Giovedì 17 giugno 2021 e venerdì 18 giugno 2021

orario da definire

Antigone

di Sofocle

Compagnia Progetto Antigone. Regia Mario Casellato, Alfonso Veneroso

Lunedì 21 giugno 2021

orario da definire

PREMIO ZIINO 19° Concorso lirico internazionale Ottavio Ziino

Concerto di gala dei finalisti

Martedì 22 giugno 2021

orario da definire

SOUNDS FOR SILENTS

Assunta Spina 1915

di Francesca Bertini e Augusto Serena

Giovedì 24 giugno 2021

ore 19:00

ROMA TRE ORCHESTRA

Maurizio Baglini Project Giovani artisti per giovani compositori di Francesca Bertini e Augusto Serena

Venerdì 25 giugno 2021

orario da definire

SOUNDS FOR SILENTS

Little Annie Rooney 1925

di William Beaudine

Mercoledì 30 giugno 2021

orario da definire

SOUNDS FOR SILENTS

Gigetta è pedinata 1916

Che paese allegro! 1913

di Eleuterio Rodolfi

Lea salva la posizione 1911

Lea e il gomitolo 1913

Robinet padre e figlio 1912

Le due innamorate di Cretinetti 1910

The Perils of Pauline 1914 – preview

di Louis J. Gasnier e Donald MacKenzie. Montaggio di sequenze tratte da: The Fatal Ring (1917), The Lightning Raider (1919) e Plunder (1923) di George B. Seitz.

Venerdì 2 luglio 2021

ore 20:30

ROMA TRE ORCHESTRA

Andreas Moulin a Roma

In collaborazione con Ambasciata del Belgio in Italia Andreas Moulin, violino e pianoforte solo

Giovedì 15 luglio 2021

ore 19:00

Staging Garbatella. Storie di un’utopia condivisa

MUSICA, SPETTACOLI, VISITE GUIDATE, EVENTI CULTURALI

progetto della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con il collegio didattico Dams (Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo), il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, il Municipio VIII di Roma Capitale e Ater Roma.