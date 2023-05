Andata e Racconto: al Salone del libro di Torino va in scena la prima edizione del concorso letterario del Gruppo FS

Prende il via la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro. La manifestazione si tiene, come tradizione vuole, a Torino da oggi, giovedì 18 a lunedì 22 maggio. Il titolo di quest’anno è “Attraverso lo specchio”, un omaggio all’universo meraviglioso di Lewis Carrol, che con la sua prosa ha guidato tante persone, in epoche diverse, portandole in terre lontane.

Letteratura e trasporto ferroviario, quindi, due mondi che permettono seppur in maniera differente, di viaggiare. È anche per questa ragione che si rinnova la collaborazione tra Gruppo FS e Salone del Libro. Quest’anno esordisce, infatti, Andata e Racconto, il concorso letterario che svelerà i suoi vincitori.

Trenitalia è, inoltre, vettore ufficiale, confermando l’impegno a favore della cultura, e offre particolari agevolazioni sui biglietti d’ingresso.

È prevista, infatti, la formula 2X1 per i possessori di un biglietto Frecce o Intercity o di un abbonamento mensile o annuale Regionale Piemonte validi per raggiungere Torino. A questa agevolazione si aggiunge la possibilità di acquistare anche un singolo ingresso a prezzo ridotto viaggiando con Frecce e Intercity o presentando un biglietto di corsa semplice o un abbonamento settimanale Regionale Piemonte validi per raggiungere il capoluogo piemontese.

IL GRUPPO FS A TORINO

Quest’anno, oltre alle agevolazioni, però, c’è una vera e propria presenza fisica del Gruppo FS che trova al padiglione Oval presso lo stand W173 la sua casa. Da quelle parti, oltre a prendere in omaggio pubblicazioni editoriali come il mensile La Freccia, si può presenziare a talk o interviste. Sabato 20 maggio, a tal proposito, in compagnia della casa editrice Giunti e Trenitalia, si racconta la genesi di un bel progetto. Presentata con il nome “Alla scoperta dell’Italia in treno”, una collana in grado di far scoprire i luoghi più belli, suggestivi e amati del Belpaese che si possono raggiungere comodamente in treno. Da un prodotto editoriale a un podcast, il passo è breve. Da giovedì 18 maggio transiteranno allo stand gli ospiti di “4 ore e 45 minuti. Il tempo di un libro”, il podcast letterario di FSNews. Dopo l’esordio dell’edizione 2022, altri cinque scrittori si alterneranno sui comodi divanetti dello spazio per essere intervistati e dare vita alla seconda stagione del progetto. Si parte con il comico Max Angioni autore di “Mistero brutto. Il Vangelo secondo me”, poi spazio alla scienza con Mario Tozzi geologo e già firma de La Freccia che racconterà il libro destinato ai più giovani “Perché il clima sta cambiando”. Non poteva poi mancare l’intervista all’autore di “Ferrovie del Messico” Gian Marco Griffi. Sia perché con un titolo così è complicato non sentirsi chiamati in causa, ma anche perché è diventato il caso editoriale dell’anno. Distribuito all’inizio in solo 168 copie ne ha vendute oltre 25000 ed è candidato allo Strega. A chiudere “4 ore e 45 minuti. Il tempo di un libro” ci saranno due scrittrici, Chiara Galeazzi autrice dell’ironico e sarcastico romanzo autobiografico “Poverina” e Laura Pezzino che presenta una guida abbastanza particolare di una delle città simbolo degli Stati Uniti d’America, “A New York con Patti Smith” è un intreccio di luoghi ed esperienze strettamente legate alla cantautrice e immortale icona del rock.

OLTRE LO STAND

FS protagonista del Salone anche oltre il suo spazio espositivo. Venerdì 19 maggio alle 13 e 30 presso il Palco Live dell’area esterna del padiglione Oval c’è “La parità di genere anche sì!”. Il Gruppo dell’Amministratore Delegato Luigi Ferraris è in prima linea da anni nella promozione dell’empowerment femminile e della parità di genere sul posto di lavoro e non solo. L’incontro intende esplorare le sfide e le opportunità di un approccio alla parità di genere che vede uomini e donne responsabili insieme nel creare una rete attiva e di sostegno, un circolo virtuoso che, a partire dai comportamenti individuali, può generare vantaggio per l’impresa e per la società nel suo complesso. Tra gli ospiti che interverranno Francesca Baraghini, Milena Bertolini, Lorenzo Gasparrini, Vera Gheno e Maria Luisa Grilletta.

Domenica 21 maggio, come già anticipato, alle ore 14 c’è la premiazione del concorso “A/R Andata e Racconto. Appunti di viaggio”. Lanciato proprio a Torino nell’edizione 2022 del Salone, il concorso, sulla letteratura di viaggio sostenibile e rivolto a scrittrici e scrittori esordienti, arriva al suo piacevole epilogo. Presente la poetessa Vivian Lamarque e la giuria composta da Enrico Brizzi, Vivian Lamarque, Antonella Lattanzi, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri e Veronica Raimo. E presenti, soprattutto, i 25 finalisti. Tre di loro coroneranno il sogno con la pubblicazione dei racconti in una raccolta edita da una casa editrice italiana. Non solo trasporto ferroviario, naturalmente. ANAS è, infatti, un’altra società del gruppo ed è protagonista venerdì 19 maggio alle 11 presso la sala Sardegna del padiglione Oval dell’appuntamento “Sulle strade d’Ogliastra” dove si presenta l’omonimo volume dedicato al ritrovamento del complesso archeologico di Fusti ‘e Carca, rinvenuto durante i lavori di realizzazione di un tratto della nuova SS125, a Tertenia. Intervengono Paola Mancini, curatrice del saggio e archeologa che ha seguito gli scavi e Francesco Ruocco, responsabile Struttura territoriale Anas Sardegna.