J.K. Rowling pubblica un nuovo libro. Gratis, online e a puntate

J.k. Rowling ha annunciato che pubblicherà un nuovo libro per bambini. Si tratta di una favola dal titolo “The Ickabog” e ogni settimana saranno postati su un sito creato apposta uno o più capitoli al giorno a partire da oggi e fino al 10 luglio. In formato cartaceo il nuovo lavoro della scrittrice britannica, autrice della saga di Harry Potter, sarà disponibile a partire da novembre.

“The Ickabog” è una fiaba “sulla verità e gli abusi di potere”, rimasta in cantiere per oltre dieci anni visto che l’autrice aveva deciso di dare precedenza ad altri lavori. Il libro è stato pensato – spiega l’autrice – per essere letto ai più piccoli proprio come le favole della buonanotte ma “si adatta bene ai ragazzi dai 7 ai 9 anni che possono tranquillamente leggerlo da soli”.

Il nuovo libro di J.K. Rowling è stato per anni “in una scatola in soffitta” perché l’autrice dopo la saga di Harry Potter voleva allontanarsi dai romanzi per l’infanzia. Questo preciso momento storico, in cui i bambini sono costretti a casa per la quarantena e non hanno molti svaghi, sembrava però perfetto per la fiaba in questione. Inoltre l’autrice, con il libro, ha lanciato un concorso per le illustrazioni del racconto quando sarà pubblicato in formato cartaceo in diversi paesi del mondo. Chiunque vorrà potrà inviare le proprie illustrazioni pubblicandole su twitter con l’hashtag #TheIckabog e saranno scelte le migliori che finiranno nel libro, i cui introiti saranno devoluti in beneficenza ai programmi di ricerca sul coronavirus.

