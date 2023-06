Roma, torna FIRE: il Festival di inchiesta e reportage giornalistico

Prende il via, a Roma, la seconda edizione di FIRE, il Festival d’inchiesta e reportage giornalistico del Centro di giornalismo permanente (CGP), in programma dal 21 al 24 giugno al Giardino Galafati, in via del Pigneto n° 104.

Quattro giornate di approfondimento, mostre, dibattiti e workshop gratuiti sulle questioni più impellenti del nostro tempo: carceri, migrazioni, lavoro, città e cambiamento climatico. Tra gli ospiti Luciana Castellina, i giornalisti Annalisa Camilli, Nello Scavo e Giulia Bosetti, la garante delle persone private della libertà di Roma Capitale Valentina Calderone, lo scrittore Christian Raimo, il direttore dell’associazione Terra! Fabio Ciconte e la storica Vanessa Roghi.

FIRE è realizzato in collaborazione con il circolo Arci Sparwasser del Pigneto, A Buon Diritto Onlus e Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD).

Il Centro di giornalismo permanente è un collettivo di giornalisti freelance. Dal 2018 lavora nell’ambito del giornalismo sociale finanziando i propri lavori su conflitti, violazioni dei diritti umani, migrazioni, periferie, violenze di genere, mafie e crimini ambientali.

Il CGP inoltre promuove eventi divulgativi legati al mondo del giornalismo e organizza workshop aperti a tutti con lo scopo di promuovere una formazione continua a costi accessibili.