“Roma Arte in Nuvola” torna all’Eur con le opere di 150 gallerie

Sono appena passate due settimane dalla fine dell’altra importante rassegna artistica di Rome Art Week, arrivata alla sua settima edizione e che quest’anno è letteralmente esplosa di partecipanti e che ha coinvolto 750 artisti, più di 140 gallerie romane ed in più progetti e visite guidate alla scoperta delle infinite risorse artistiche romane, ed eccoci alla seconda edizione della Fiera internazionale di arte moderna e contemporanea.

Oltre 140 gallerie anche internazionali, dibattiti e progetti rappresenteranno per Roma altri 4 giorni di confronto, di contatti e di business in un settore ancora non molto organizzato e rappresentato.

Tornato di recente da Artissima e Paratissima a Torino con le sue altre interessanti fiere a queste collegate, posso confermare la qualità delle opere e delle gallerie presenti. Boom di visitatori anche li.

Nella Nuvola il piano terra è dedicato soprattutto all’arte moderna mentre il primo piano è rivolto al contemporaneo. Tanto è l’entusiasmo dei partecipanti. Il giovanissimo gallerista Federico Papa della galleria Tiber Art di Roma spera tanto nella vendita delle sue opere esposte che vanno da Guttuso a Angeli. Stessa speranza per un altro giovane rampollo di una galleria storica di Roma, Lorenzo Lombardi, dove comprare un’opera di Schifano è quasi un must vista la sua competenza e la sua professionalità. La galleria Marchetti di via Margutta espone bellissimi lavori di Turcato e di Perilli e un pezzo straordinario dell’artista Gianfranco Notargiacomo. La galleria Fidia anche quest’anno apre ai giovani presentando opere di Mirko Leuzzi e di Flavio Tiberio Petricca. Tante altre gallerie affascinano per i loro stand con opere rare e geniali. Parliamo della Russo, della veneta Contini, della Mucciaccia e Mucciaccia Contemporary, della milanese Poleschi , della toscana Tornabuoni. Tra le straniere la Idris di Tel Aviv e la Richard Saltoun Gallery di Londra.

Al primo piano invece è di nuovo presente la vincitrice della scorsa edizione ovvero la galleria Basile Contemporary che presenta opere di Luca Coser, di Paolo Grassino e di Daniele Galliano. Sempre presente la galleria Varsi tra le prime a Roma a fare un lavoro sui giovanissimi street artist. Poi la Gallerati con le splendide foto di Orlandi, Cricchi e di Bertellotti. Ancora tante altre e tra queste: Materia, Magazzino, Ex Elettrofonica, Valentina Bonomo, 1/9 Unosunove, NM Contemporary, Wunderkammern e una delle rarissime home gallery romane la Andrea Festa Fine Art.

Un evento, una sfida e uno spettacolo. E cominciare a diventare dei piccoli collezionisti è anche questo un bel proposito visto che l’arte può sicuramente rendere di più di quello che ottenete lasciando in banca i vostri risparmi a tasso zero.