Premio Strega, annunciati i 12 libri finalisti dell’edizione 2020

Anche l’edizione 2020 del Premio Strega ha trovato i suoi 12 finalisti. Il premio letterario più importante d’Italia ha stilato l’elenco della famosa dozzina: tra questi 12 titoli, soltanto in cinque passeranno alla selezione successiva (andando a costituire la cinquina del premio). Tra gli ultimi cinque, sarà poi scelto il vincitore della 74esima edizione del Premio Strega. Tale Premio viene riconosciuto ogni anno a qualunque autore/autrice che abbia pubblicato il proprio libro di narrativa tra il primo aprile dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in corso.

Quella di quest’anno è un’edizione particolare, perché capita durante l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus: l’annuncio dei 12 libri in teoria era previsto per domenica 15 marzo, durante la manifestazione di Libri Come a Roma (che è stata poi sospesa come previsto dal Governo).

Premio Strega 2020, ecco i 12 libri finalisti

Di seguito, ecco quali sono i 12 titoli scelti dall’elenco di ben 54 titoli proposti dagli Amici della domenica (storica giuria del premio):

L’apprendista, di Gian Mario Villalta (SEM)

Ragazzo italiano, di Gian Arturo Ferrari (Feltrinelli)

La nuova stagione, di Silvia Ballestra (Bompiani)

Città sommersa, di Marta Barone (Bompiani)

Giovanissimi, di Alessio Forgione (NN Editore)

La misura del tempo, di Gianrico Carofiglio (Einaudi)

Almarina, di Valeria Parrella (Einaudi)

Tutto chiede salvezza, di Daniele Mencarelli (Mondadori)

Febbre, di Johnatan Bazzi (Fandango Libri)

Breve storia del mio silenzio, di Giuseppe Lupo (Marsilio)

Vita, morte e miracoli, di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino (Maximum Fax)

Il colibrì, di Sandro Veronesi (La nave di Teseo).

In media, vediamo case editrici come Einaudi e Bompiani con ben due libri in gara, mentre altri grandi case editrici come Mondadori e Feltrinelli hanno ottenuto a un solo romanzo. Ma chi vincerà il Premio Strega 2020 tra questi 12 titoli?

