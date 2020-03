Premio Strega 2020, annunciati i 54 libri proposti dagli Amici della domenica

Ritorna quel periodo dell’anno in cui gli Amici della domenica propongono i loro libri per il Premio Strega. Per l’edizione 2020, sono ben 54 i testi in gara, ma soltanto 12 verranno scelti per la fase successiva. Il riconoscimento letterario più importante d’Italia, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega (con il contributo della Camera di Commercio di Roma), eleggerà i 12 libri in gara domenica 15 marzo 2020, alle ore 12:30. A scegliere i titoli sarà il comitato direttivo del premio, composto da: Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.

Di seguito, ecco i 54 libri proposti dagli Amici della domenica.

1. Silvia Ballestra, La nuova stagione (Bompiani), proposto da Loredana Lipperini;

2. Marta Barone, Città sommersa (Bompiani), proposto da Enrico Deaglio;

3. Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri), proposto da Teresa Ciabatti;

4. Ilaria Bernardini, Il ritratto (Mondadori), proposto da Paolo Sorrentino;

5. Errico Buonanno, Teresa sulla Luna (Solferino), proposto da Chiara Gamberale;

6. Gianluigi Bruni, Luce del Nord (Rubbettino), proposto da Antonio Pascale;

7. Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi), proposto da Sabino Cassese;

8. Cynthia Collu, L’amore altrove (DeA Planeta Libri), proposto da Ferruccio Parazzoli;

9. Pasquale Critone, Il tesoro sacrilego (Armando Editore), proposto da Antonio Augenti;

10. Luciano Curreri, Volevo scrivere un’altra cosa (Passigli), proposto da Alessandro Barbero;

11. Lidia Del Gaudio, Il delitto di via Crispi n. 21 (Fanucci), proposto da Marcello Ciccaglioni;

12. Viola Di Grado, Fuoco al cielo (La nave di Teseo), presentato da Maria Rosa Cutrufelli;

13. Francesco Falconi, Gli anni incompiuti (La Corte Editore), proposto da Alessandro Perissinotto;

14. Angelo Ferracuti, La metà del cielo (Mondadori), proposto da Paolo Di Stefano;

15. Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli), proposto da Margaret Mazzantini;

16. Alessio Forgione, Giovanissimi (NN Editore), proposto da Lisa Ginzburg;

17. Valerio Gaglione e Fabio Izzo, Uccidendo il secondo cane (Oblomov Edizioni), proposto da Piero Mastroberardino;

18. Giorgio Ghiotti, Gli occhi vuoti dei santi (Hacca), proposto da Biancamaria Frabotta;

19. Gipi, Momenti straordinari con applausi finti (Coconino Press), proposto da Francesco Piccolo;

20. Antonio Gnoli e Francesco Merlo, Grand Hotel Scalfari (Marsilio), proposto da Pietrangelo Buttafuoco;

21. Laura Imai Messina, Quel che affidiamo al vento (Piemme), proposto da Lia Levi;

22. Claudio Lagomarsini, Ai sopravvissuti spareremo ancora (Fazi), proposto da Laura Minervini;

23. Francesco Longo, Molto mossi gli altri mari (Bollati Boringhieri), proposto da Marco Cassini;

24. Leonardo G. Luccone, La casa mangia le parole (Ponte alle Grazie), proposto da Silvio Perrella;

25. Pierluigi Luisi, Il posto dei fichi d’India (Aracne), proposto da Paolo Ferruzzi;

26. Giuseppe Lupo, Breve storia del mio silenzio (Marsilio), proposto da Salvatore Silvano Nigro;

27. Giuseppe Manfridi, Anya. La segretaria di Dostoevskij (La Lepre Edizioni), proposto da Claudio Strinati;

28. Francesco Marino, Lo chef consiglia amore (Cairo), proposto da Lina Wertmüller;

29. Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori), proposto da Maria Pia Ammirati;

30. Sebastiano Mondadori, Il contrario di padre (Manni), proposto da Giovanni Pacchiano;

31. Raffaele Mozzillo, Calce. O delle cose nascoste (Effequ), proposto da Filippo La Porta;

32. Margherita Nani, L’ospite – Le anatomie di Josef Mengele (Francesco Brioschi Editore), proposto da Ilaria Catastini;

33. Gesuino Némus, L’eresia del Cannonau (Elliot), proposto da Arnaldo Colasanti;

34. Rosario Palazzolo, La vita schifa (Arkadia), proposto da Giulia Ciarapica;

35. Alfredo Palomba, Teorie della comprensione profonda delle cose (Wojtek), proposto da Antonella Cilento;

36. Francesca Pansa, Nessuna notte è infinita (Rizzoli), proposto da Aurelio Picca;

37. Renzo Paris, Miss Rosselli (Neri Pozza), proposto da Nadia Terranova;

38. Valeria Parrella, Almarina (Einaudi), proposto da Nicola Lagioia;

39. Lorenza Pieri, Il giardino dei mostri (E/O), proposto da Martina Testa;

40. Paolo Pecere, Risorgere (Chiarelettere), proposto da Fulvio Abbate;

41. Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum Fax), proposto da Maria Ida Gaeta;

42. Giovanni Ricciardi, La vendetta di Oreste (Fazi), proposto da Saverio Simonelli;

43. Ilaria Rossetti, Le cose da salvare (Neri Pozza), proposto da Wanda Marasco;

44. Lodovica San Guedoro, Amor che torni… Un’educazione sentimentale (Felix Krull Editore), proposto da Paolo Ruffilli;

45. Ezio Sinigaglia, L’imitazion del vero (TerraRossa), proposto da Lorenza Foschini;

46. Lorena Spampinato, Il silenzio dell’acciuga (Nutrimenti), proposto da Lidia Ravera;

47. Olimpio Talarico, Cosa rimane dei nostri amori (Compagnia Editoriale Aliberti), proposto da Ferruccio de Bortoli;

48. Marina Valensise, La temeraria. Luciana Fossati Gawronska, un romanzo del Novecento (Marsilio), proposto da Eva Cantarella;

49. Chiara Valerio, Il cuore non si vede (Einaudi), proposto da Jhumpa Lahiri;

50. Enrico Vanzina, Mio fratello Carlo (HarperCollins Italia), proposto da Masolino D’Amico;

51. Piera Ventre, Sette opere di misericordia (Neri Pozza), proposto da Cesare de Seta;

52. Sandro Veronesi, Il colibrì (La nave di Teseo), proposto dall’Accademia degli Scrausi;

53. Daniele Vicari, Emanuele nella battaglia (Einaudi), proposto da Michele Dalai;

54. Gian Mario Villalta, L’apprendista (SEM), proposto da Franco Buffoni.

Premio Strega 2020, come funziona: la giuria, la selezione, le date

I 12 libri ufficiali del Premio Strega verranno quindi annunciati domenica 15 marzo 2020, alle ore 12:30, nell’incontro organizzato nella Sala Ospiti dell’Auditorium Parco della Musica, durante la manifestazione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura che ogni anno prende piede a Roma. Per tale occasione, saranno presenti Valeria Della Valle, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Bellonci, Melania G. Mazzucco, Presidente del Comitato direttivo del Premio Strega e Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Bellonci. Coordinerà l’incontro Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci.

I libri candidati allo Strega saranno letti e valutati da una giuria composta dai 400 Amici della domenica (giuria storica del premio), insieme a 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Instituti Italiani di cultura all’estero, poi 40 lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, 20 voti collettivi da parte di scuole, università e 15 circoli di lettura presso le biblioteche di Roma: in totale, arriveranno 660 voti.

I finalisti del Premio Strega, e dunque la cinquina, sarà annunciata martedì 9 giugno, al termine della prima votazione. Il vincitore del Premio Strega 2020 sarà annunciato giovedì 2 luglio.