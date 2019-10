Più Libri Più Liberi compie 18 anni: svelato il tema dell’edizione 2019

Tornerà presto l’appuntamento con Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria che anima Roma dal 4 all’8 dicembre 2019 presso la Nuvola di Fuksas all’Eur.

Quest’anno, la fiera – che compie 18 anni – sarà dedicata a ‘I confini dell’Europa’. Dopo lo straordinario record di presenze del 2017 e 2018, con 100 mila presenze in 5 giorni, la fiera promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori (AIE) torna, dal 4 all’8 dicembre 2019 nella Nuvola dell’Eur a Roma a cui viene dato molto risalto nel manifesto di questa

edizione dell’illustratrice e designer Emi Ligabue.

“La Fiera compie diciotto anni, un traguardo importante, che non poteva che essere celebrato con la scelta di un tema altrettanto significativo: l’Europa. Un argomento cruciale – per il nostro presente e per gli anni che ci attendono, da affrontare non attraverso speculazioni teoriche ma tramite discussioni aperte, dove confrontarsi su questioni fondamentali come l’identità, il dialogo, i valori. Ma anche gli assetti geopolitici, la democrazia e i diritti civili. Che cos’è l’Europa? E, soprattutto, quale mai sarà l’Europa di domani? Una fortezza difesa da muri e filo spinato o un luogo meticcio, fondato sul confronto e sull’accoglienza?” sottolinea la nota di presentazione.

Nel manifesto della Ligabue è stato scelto di dare risalto all’eterea struttura progettata dallo Studio Fuksas cercando di raccontare, al tempo stesso, il piacere della lettura. Da questo presupposto è nata l’idea di isolare il cuore dell’edificio – la Nuvola, appunto – saturando lo spazio circostante con un blu denso e avvolgente, che ricorda le distese marine o la profondità del cielo. In giallo si staglia una figura umana stilizzata che si tuffa nel blu con un libro, a simboleggiare l’immersione totale nella lettura.

Più libri più liberi partecipa ad ALDUS, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa.

