Al MAUTO di Torino va in scena il tributo ai 95 anni di Pininfarina, simbolo globale di stile, innovazione e bellezza Made in Italy. Presentati il libro “Pininfarina 95 – Timeless Beauty” e il documentario “Pininfarina. Storia di una Leggenda”, in onda sulle reti Rai

In una cornice carica di emozione, il Museo Nazionale dell’Automobile ha ospitato l’evento “Dal Mito al Futuro – 95 Anni di Pininfarina”, un viaggio tra passato e futuro che ha reso omaggio all’anniversario di una delle più iconiche firme del design italiano.

L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’industria e della cultura, per festeggiare un marchio che da quasi un secolo ispira innovazione con eleganza. Ad aprire la serata, i saluti degli esponenti del Governo, della Regione Piemonte e della Città di Torino. Un forte segnale dell’impegno congiunto tra pubblico e privato nel valorizzare le eccellenze italiane.

Momento centrale della serata, il dialogo tra la moderatrice Maria Latella e il Vice Presidente e AD Silvio Angori, che ha ripercorso i 95 anni di storia dell’azienda, sottolineando la trasformazione di Pininfarina da carrozzeria d’eccellenza a laboratorio creativo globale.

“Celebrare i nostri 95 anni – ha dichiarato Angori – significa onorare una storia fatta di creatività, innovazione e artigianalità, ma soprattutto riaffermare la nostra vocazione al futuro. Oggi Pininfarina è molto più di un marchio legato all’automotive: siamo un laboratorio creativo che abbraccia architettura, mobilità sostenibile, product design ed esperienze digitali. Continueremo a essere un punto di riferimento nel mondo del design e dell’innovazione, puntando su sostenibilità, centralità dell’utente e progresso tecnologico, senza mai perdere quella cifra stilistica che ci rende unici.”

Nel cuore dell’evento, il talk “Dal Mito al Futuro” ha portato in scena un confronto tra mondi diversi – industria, energia, animazione, design – tutti uniti da un filo rosso: la cultura del progetto. Tra gli ospiti: Stefano Buono, Co-Founder & CEO di newcleo, che insieme a Pininfarina sta ridisegnando l’immaginario del nucleare sostenibile. Jesse Chao, Representative of Europe, Hon Hai Technology Group (Foxconn), che ha ripercorso il legame pluriennale che lega il gigante high-tech a Pininfarina nell’ambito della mobilità sostenibile a forte contenuto tecnologico. Gurcan Karakas, Amministratore Delegato di TOGG, che ha raccontato come il primo marchio globale di mobilità della Turchia abbia scelto Pininfarina come partner sin dall’inizio del proprio percorso. Jay Ward, Creative Director di Pixar Animation Studios, che ha svelato il ruolo del design italiano nell’universo di Cars. Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina, che ha condiviso visioni sul futuro del design e sulla “tradizione del nuovo”, cardine creativo dell’azienda.

Al centro della serata anche la presentazione del nuovo libro Pininfarina 95 – Timeless Beauty, edito da Giorgio Nada Editore. Un’opera corale che ha offerto lo spunto ideale per il talk, diventandone il filo conduttore e ispirando gli interventi dei protagonisti. I valori raccontati nelle sue pagine – bellezza, creatività, artigianalità, tecnologia, innovazione e sostenibilità – sono gli stessi che, da 95 anni, guidano Pininfarina nel suo percorso di eccellenza. Scritto da Luca Dal Monte, il libro è un viaggio appassionante nella storia di un marchio iconico che ha saputo ridefinire il concetto di design in ambiti che spaziano dall’automotive all’architettura, dalla nautica al product design. Ogni capitolo rende omaggio a uno dei valori fondanti dell’azienda, intrecciando le testimonianze di chi oggi contribuisce a costruirne il futuro con immagini suggestive tratte dagli archivi ufficiali. Più che una semplice pubblicazione celebrativa, Pininfarina 95 – Timeless Beauty è un’opera che guarda avanti, raccontando un’idea di design come visione, cultura e impegno, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato alla presentazione del teaser del documentario “Storia di una Leggenda. Pininfarina”, prodotto da Flair Media Production in collaborazione con Rai Documentari, diretto e scritto da Flavia Triggiani e Marina Loi, il montaggio di Pietro Foglietti e le musiche di Maurizio D’Aniello, Alessandro Franconetti e Marco Grasso che andrà in onda sulle reti Rai nel prossimo palinsesto autunnale. Un’opera che restituisce in chiave cinematografica la leggenda Pininfarina, intrecciando design, impresa e racconto identitario attraverso la partecipazione di personaggi di spicco nell’automotive e, più in generale, del design. Da Piero Ferrari a Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, da Luca Cordero di Montezemolo a Lapo Elkann, da Giuseppe Lavazza ad Arturo Merzario – e molti altri – compresa l’intervista inedita ed esclusiva della Signora Giorgia Pininfarina. Un vero viaggio nella storia della bellezza, dell’arte e dell’imprenditoria italiana, dove le migliori menti creative si incontrano per creare oggetti indimenticabili. È un mosaico a più voci che restituisce l’immagine di una famiglia solida che ha fortemente segnato l’Italian style.

Flavia Triggiani (regista e produttrice Flair Media production): “Questo documentario si basa su una vicenda leggendaria iniziata da un’attività artigianale di carrozzeria che diventa poi conosciuta in tutto il mondo per il suo design straordinario. Un racconto generazionale, con la passione e il sapere trasmessi dal fondatore Battista “Pinin” Farina al figlio Sergio e infine ai nipoti Andrea e Paolo. Una storia che è andata di pari passo con quella dell’Italia del Dopoguerra, del boom economico, delle crisi, del rilancio, della trasformazione digitale fino al terzo millennio.”

Marina Loi (regista e produttrice Flair Media Production): “Quella di Pininfarina è una storia unica, tipicamente italiana ma di fama internazionale, la storia di un sogno che si è avverato e che a sua volta ha fatto sognare intere generazioni. Quello che maggiormente colpisce di questo marchio è l’eleganza, un’eleganza senza tempo, riconoscibile, intramontabile.”

Sei dei più iconici modelli firmati Pininfarina, parte di una Temporary Exhibition al MAUTO visitabile dal 17 al 23 maggio 2025, hanno fatto da cornice all’evento, offrendo un viaggio unico nell’estetica e nella visione del marchio. La Morgan Midsummer, affascinante roadster disegnata da Pininfarina, ha fatto il suo debutto assoluto in Italia e, per la prima volta, è stata esposta all’interno di un museo. Prima vettura a fregiarsi del nuovo marchio Pininfarina Fuoriserie, ha rappresentato un momento simbolico e fortemente identitario all’interno della mostra. Altra novità, la Battista Novantacinque, un tributo unico ai 95 anni di Pininfarina: vestita dell’esclusivo Exposed Signature Carbon tinto in Rosso Gloss, è una vera celebrazione dell’arte e dell’innovazione italiana. Attorno a questi debutti d’eccezione, sono stati ammirati: il prototipo futuristico Sintesi, la raffinata 2uettottanta su base Alfa Romeo, la dinamica Sergio su base Ferrari, e la Honda HP-X, recentemente restaurata presso l’atelier di Cambiano. Un’occasione straordinaria per celebrare l’eredità e il futuro del design automobilistico firmato Pininfarina.

L’evento al MAUTO è un’altra tappa di Pininfarina per i suoi 95 anni, dopo l’importante presenza alla Design Week di Milano e altre iniziative che proseguiranno nel corso dell’anno, tra le quali l’assegnazione di un Pininfarina Trophy al Pebble Beach Concours d’Elegance di agosto, che andrà ad uno dei modelli disegnati da Pininfarina in concorso.