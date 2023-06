Nuovo ascensore al Colosseo per una visita più accessibile e inclusiva: ora si può salire fino al 3°anello

Il Colosseo sempre più ‘Patrimonio dell’Umanità’. È stato inaugurato un ascensore panoramico con vista sull’arena per consentire anche alle persone con disabilità motorie di godere di una vista spettacolare del monumento. Taglio del nastro alla presenza del ministro della cultura Sangiuliano e performance dell’orchestra italiana del cinema.

Storia, bellezza, fascino sono racchiusi in esso che dopo secoli continua ad essere una delle meraviglie della Capitale. La struttura darà la possibilità anche a chi ha difficoltà motorie di superare i 100 ripidi gradini che separano il 1º ordine dalla galleria intermedia appena restaurata. La vista dall’ascensore è mozzafiato e consente di ammirare l’intero monumento.

L’opera, realizzata in acciaio cor-ten, alta 22 metri, presenta una struttura imponente e sicura, che segue i principi fondamentali del restauro, ovvero il progetto è completamente reversibile. Dopo cinque anni di lavoro (interrotto da pandemia e eventi di maltempo), martedì l’inaugurazione, accompagnata dalla musica e alla presenza di molte autorità della politica e della cultura.

Nato dalla sinergia tra il PArCo e l’Orchestra Italiana del Cinema (nel 2018, in occasione della proiezione nel Colosseo del film Il Gladiatore, con le musiche di Hans Zimmer eseguite dal vivo, il Presidente dell’Orchestra Marco Patrignani prese l’impegno di sponsorizzare il nuovo ascensore), l’ascensore è stato realizzato nel rispetto del sito archeologico e delle normative vigenti, per inserirsi in modo armonico all’interno di uno dei monumenti più amati (e fotografati) del mondo. Per evitare di danneggiare le murature antiche, infatti, si è scelto di utilizzare punti di ancoraggio a pressione, che garantiscono la totale reversibilità dell’opera (Metal Working si è occupato delle strutture metalliche, Ahrcos delle opere edili e Maspero Elevatori della realizzazione della cabina).