Si svolgerà l’8 settembre, dalle 10.30 alle 17.30, l’Open Day totalmente digitale, ma altamente interattivo, dedicato a studenti italiani e internazionali interessati a scoprire il mondo di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Grazie all’utilizzo di una avanzata piattaforma digitale, tutti gli interessati potranno infatti conoscere l’ampia offerta formativa dei campus di Milano e Roma, una selezione dei migliori progetti realizzati dagli studenti e i numerosi servizi disponibili.

Durante la giornata i diversi Area Leader e Course Leader NABA si alterneranno con video dedicati alla presentazione dell’offerta accademica, guidando alla scoperta dei corsi di primo e secondo livello, per i quali l’Accademia rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari.

In particolare:

-dalle 11.00 alle 11.45 sarà presentata l’Area di Fashion Design;

-dalle 12.00 alle 12.45 sarà la volta dell’Area Communication and Graphic Design;

-dalle 13.00 alle 13.45 sarà il momento per scoprire di più sull’Area Media Design and New

Technologies;

-dalle 14.00 alle 14.45 verrà presentata l’Area Design;

-dalle 15.00 alle 15.45 sarà il turno dell’Area Visual Arts; dalle 16.00 alle 16.45 sarà infine presentata l’Area Set Design.

Per chiunque non potesse collegarsi, i singoli video saranno disponibili sul sito www.naba.it a partire dal giorno successivo all’Open Day.

Per entrare più nel dettaglio e avere un confronto formativo personalizzato sarà possibile anche prenotare un colloquio telefonico che si potrà effettuare entro un’ora dalla richiesta, durante il quale ricevere tutte le informazioni necessarie riguardo all’ammissione, alle borse di studio, agli alloggi, alle strutture e ai servizi. Inoltre, sarà per la prima volta creata una room dedicata all’orientamento sulla piattaforma Zoom che sarà aperta durante l’intero Open Day, dove gli studenti potranno soddisfare ogni curiosità in qualsiasi momento vorranno collegarsi.

In questo modo tutti gli interessati potranno avere un’idea chiara di come si svolge la vita accademica e di quanto studiare in NABA possa offrire un percorso solido per la propria carriera professionale, grazie anche alle numerose collaborazioni attivate con importanti aziende italiane ed internazionali.

Potrebbero interessarti REPORTAGE TPI | Una giornata con Morgan: “La mia battaglia per salvare la casa di Giuseppe Verdi” Ascanio Celestini a TPI: “Italiani di destra perché più ricchi dei migranti. Salvini è il testimonial di questa malattia” Un libro di corsa: Intrigo in Costa Verde