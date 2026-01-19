“In viaggio con il libro La forza sia con te”: Andrea Iacomini attraversa l’Italia per raccontare l’Ucraina dei bambini

Dopo il successo del lancio a Roma, il libro del Portavoce dell’UNICEF Italia arriva nelle città e nelle scuole. Già in prima ristampa. I diritti d’autore saranno interamente devoluti ai progetti UNICEF in Ucraina

Inizia ufficialmente il viaggio di “La Forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina” (People), l’ultimo libro di Andrea Iacomini, giornalista e Portavoce dell’UNICEF Italia. Un viaggio che l’autore intraprende per testimoniare la realtà di un conflitto che continua a colpire anche i bambini, partendo dal riscontro eccezionale ottenuto durante la prima presentazione a Roma.

L’evento di lancio nella Capitale, che ha visto la partecipazione di Andrea Margelletti Presidente del Ce.SI., del Direttore Generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera, del Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano, dell’attore Flavio Insinna e della giornalista Valentina Petrini, ha segnato l’inizio di un interesse collettivo che ha portato il libro alla sua prima ristampa in poche settimane.

Il libro e la missione

Il racconto parte da un dettaglio: la voce di un’app per gli allarmi aerei che, al cessato pericolo, augura ai cittadini “La forza sia con te”. Attraverso questo paradosso, Iacomini descrive un Paese che resiste tra rifugi sotterranei e sguardi di bambini che, nelle parole dell’autore, “sognano di dormire, invece che di dormire per sognare”.

Il viaggio toccherà piazze, librerie e, in modo capillare, le scuole di tutta Italia. Iacomini, che dal 2019 ha incontrato ragazzi in oltre mille comuni italiani, porterà la sua testimonianza diretta agli studenti, sottolineando l’urgenza di non voltarsi dall’altra parte mentre l’Ucraina affronta l’inverno più rigido dall’inizio del conflitto.

L’attualità e il sostegno ai bambini

La situazione sul campo resta critica. Come riportato recentemente dall’UNICEF, le temperature che toccano i -18°C e i danni alle reti energetiche costringono migliaia di famiglie a vivere senza riscaldamento e acqua. L’organizzazione è impegnata nella distribuzione di generatori e aiuti economici per garantire la sopravvivenza dei neonati e dei più vulnerabili. Per sostenere concretamente queste azioni, tutti i proventi derivanti dai diritti d’autore del libro saranno devoluti ai programmi UNICEF in Ucraina.

Le tappe principali delle presentazioni del libro in Italia:

GENNAIO

Sab 24: Avellino (Scuola)

Avellino (Scuola) Gio 29: Mondragone (Caserta) (Scuola)

FEBBRAIO

Mar 3: MILANO – Dialogo con il giornalista Nello Scavo e il DG UNICEF Italia Paolo Rozera .

– Dialogo con il giornalista e il DG UNICEF Italia . Sab 7: Altamura (BA)

Altamura (BA) Gio 19 (ore 14:30): ROMA – Sala Stampa della Camera dei Deputati. Con l’On. Andrea Casu, l’On. Anna Ascani (Vicepresidente della Camera) e Nicola Graziano (Presidente UNICEF Italia). Modera Giulio Gambino (Direttore di TPI – The Post Internazionale).

MARZO

Padova (3), Bari (5), Matera (14), Asti (20), Gaeta (28).

APRILE & MAGGIO

Trieste (10-12 aprile, Link Festival), Bari (17-19 aprile, Meeting UNICEF Italia), Villa San Sebastiano (9 maggio), Verona (14 maggio).

Sono in fase di definizione ulteriori date a Cagliari, Alghero, Sassari, Napoli, Venezia, Firenze e una tappa speciale in Umbria con la Presidente della Regione.

L’AUTORE

Andrea Iacomini è giornalista e Portavoce dell’UNICEF Italia dal 2012. In UNICEF dal 2008, svolge una costante attività sui media ed è una firma di diverse testate italiane, oltre a curare un blog per l’Huffington Post. Ha guidato numerose missioni in aree critiche come Libano, Siria, Kurdistan iracheno, Ucraina, Sierra Leone e Libia. Autore dei saggi Buona strada (2007), del romanzo Il giorno dopo (2016) e di monologhi teatrali ispirati alle sue esperienze nei luoghi di crisi, ha ricevuto il Premio Internazionale Ignazio Silone per il suo impegno umanitario. Dal 2019 ha visitato oltre mille città per sensibilizzare i giovani sui temi dell’infanzia.