Benedetta Rossi attaccata dai fan della Parodi: la geniale replica della cuoca

Benedetta Rossi risponde alle critiche degli haters che l’avevano attaccata sul profilo di Benedetta Parodi. Qualche giorno fa la conduttrice televisiva – moglie di Fabio Caressa – aveva chiesto ai fan di scegliere il colore delle pareti del suo studio fotografico.

Gli utenti avevano approfittato della domanda per attaccare la youtuber famosa per il suo programma “Fatto in casa da Benedetta”. Un fan scriveva: “L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta” e ancora “Una è una signora l’altra una contadina”. Altri invece facevano ricorso al body shaming: “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile…”.

Invece di contrattaccare, Benedetta Rossi ha risposto agli haters che inveivano sul profilo di Benedetta Parodi con grande signorilità e su Instagram ha scritto: “Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da “geni del marketing” che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più “adeguate ai social” per far “evolvere la mia immagine” in qualcosa di più “cool””.

Si legge poi nel messaggio: “Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici. Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire”.

Conclude Benedetta Rossi: “Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!! Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei”.

