Conchiglioni ripieni di Bruno Barbieri: la ricetta del celebre chef stellato che conquista al primo assaggio

IL PROCEDIMENTO SEGUITO DAL NOTO CHEF STELLATO PER UN PIATTO DAVVERO SQUISITO

I conchiglioni ripieni di Bruno Barbieri sono un primo molto conosciuto, gustosissimo e perfetto se si ha voglia di sorprendere qualcuno. Può essere considerato uno dei piatti forti del famoso chef stellato, ma anche uno dei più facili da realizzare.

La preparazione, infatti, non richiede eccellenti capacità ai fornelli, con un poco di impegno e – seguendo dettagliatamente i vari passaggi – si avrà un primo piatto al forno da leccarsi i baffi.

Come preparare i conchiglioni ripieni di Bruno Barbieri

I conchiglioni ripieni di Bruno Barbieri sono piuttosto facili da preparare, la ricetta non è affatto complessa e anche la sua realizzazione è molto semplice. Gli ingredienti di questo primo piatto per quattro persone sono: 300 grammi di conchiglioni, 400 grammi di ragù di carne, 200 grammi di mozzarella, 100 grammi di parmigiano reggiano e burro e sale quanto basta.

Ma qual è il primo passaggio per preparare questo buonissimo piatto? La prima cosa da fare è sicuramente preparare il ragù, una volta pronto si potrà procedere alla preparazione del piatto finale. Arrivati a questo punto c’è un passaggio fondamentale che non va dimenticato, una prima lessatura dei conchiglioni, dopo averli scolati, dovranno essere posizionati su un telo di cotone per far sì che si asciughino, successivamente andrà fatto un primo e breve passaggio in forno. Step necessario perché conferirà la prima tostatura alla pasta, fondamentale per la riuscita di tutta la ricetta.

Appena gli scrigni avranno una crosticina dorata, potranno essere posizionati sul tavolo da cucina e riempiti – a uno a uno – con abbondante ragù, mozzarella – facendo attenzione che sia ben asciutta – tagliata a dadini, e poi potranno essere passati nella pirofila. Quest’ultima andrà ricoperta con uno strato di sugo, sopra a questo “letto”, potranno essere posizionati i vari conchiglioni, aggiungendo – se lo si desidera – un altro strato di sugo, meno abbondante, parmigiano grattugiato e fiocchi di burro.

La pirofila, una volta riempita, potrà essere messa in forno, il programma suggerito è grill a 200°, il tempo di cottura non è fisso, appena i conchiglioni saranno gratinati potranno essere sfornati. Il primo sarà pronto per essere servito a tavola e conquistare tutti fin dal primo boccone. La differenza della ricetta dei conchiglioni ripieni di Bruno Barbieri rispetto alle altre è il passaggio di una prima bollitura di 4-5 minuti in più rispetto al tempo di cottura indicato nella confezione, è questo passaggio a garantire una gratinatura impeccabile, necessaria per la buona riuscita del piatto.

Preparare i conchiglioni ripieni di Bruno Barbieri, dunque, è davvero facile. Se si ha voglia di un primo piatto gustoso, sostanzioso e più originale – rispetto alla tradizionale pasta al forno – questa ricetta è perfetta.