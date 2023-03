Incredibile richiesta sul volo Londra-Milano: “L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere”

Un aereo fermo a terra perché “pesa troppo”. Per questo motivo il comandante di un volo Londra – Milano Linate ha chiesto a cinque passeggeri di scendere a imbarco già completato.

Una vicenda da “fantascienza”, l’ha definita il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha ripreso il momento della sorprendente richiesta e l’ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Siamo bloccati nell’aereo perché – dicono – c’è vento e l’aereo pesa troppo… cercano 5 volontari che scendano e stiamo a Londra… Fantascienza”, il commento del conduttore di “Quarto grado”. Il video mostra un’altra giornalista, Alessia Tarquinio, fare da interprete per l’equipaggio, che non parla italiano. “Io sono qui a lavorare, quindi non posso scendere perché faccio la traduttrice per voi”, scherza la giornalista sportiva, di ritorno a Milano dopo la sfida di Champions League tra Tottenham e Milan, in cui è stata protagonista di uno scambio acceso con l’allenatore degli Spurs, Antonio Conte. Con lei un altro giornalista di Amazon Prime, Alessandro Alciato: “I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani”, ha spiegato in un tweet.

“Nei prossimi minuti vi faranno un’offerta”, dice Tarquinio nel video, aggiungendo che si cercano quattro uomini e una donna disposti a scendere. “Il capitano e le hostess”, la controproposta dei passeggeri, che non viene raccolta.