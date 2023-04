Verona, 15enne sul monopattino travolto da un’auto. La madre: “Quel mezzo era il mio incubo”

“Odiavo quel mezzo, avevo paura che mi avrebbe portato via Samuele e purtroppo è stato così”. Lo ha detto la madre di Samuele Brognara, morto mentre guidava il suo monopattino elettrico. Una tragedia avvenuta sabato scorso a Oppeano, in provincia di Verona, a meno di una settimana dal suo 16esimo compleanno.

“Non volevo che Samuele avesse il monopattino elettrico, avevo paura che prima o poi gli sarebbe successo qualcosa di brutto. Anche sabato mattina, prima di andare a lavorare, mi ero raccomandata con lui che non lo usasse”, ha raccontato a L’Arena la madre Mirela Gomoi. “Mi diceva che lo usava solo per andare dagli amici a Palù e non a Oppeano, ma sapevo che non era vero”. La donna, infermiera in due case di riposo, ha riferito al quotidiano locale che al suo rientro la notte di Pasqua il figlio non era rientrato. Dopo una decina di minuti ha chiamato le forze dell’ordine e gli ospedali della zona, ma “nessuno sapeva nulla”. È stata la figlia Jessica, 19 anni, a contattare gli amici del fratello, i quali gli avevano rivelato che non era mai arrivato al luogo dove aveva appuntamento con il suo amico. “Nessuno sapeva dove fosse finito, qualcuno mi ha detto che c’era stato un incidente”, ha ricordato la ragazza. La segnalazione della famiglia di Samuele ha consentito poi ai carabinieri di identificare il corpo del ragazzo, che non portava con sé documenti. “Mi sono sentita cadere il mondo addosso, sono scoppiata a piangere, non potevo crederci”, ha detto la madre. “Non so esattamente come sia avvenuto l’incidente, mi è stato riferito che il monopattino aveva le luci di posizione accese e che chi lo ha travolto svolge una professione medica, tanto che è stato il primo a soccorrerlo con il massaggio cardiaco”.

L’incidente ha riacceso ancora una volta il dibattito sull’utilizzo dei monopattini, dopo il referendum che ne ha vietato il noleggio a Parigi. “Il tema dei monopattini elettrici è tra le priorità da affrontare subito per aumentare la sicurezza stradale”, ha commentato Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, che tramite un tavolo tecnico dell’Associazione dei Comuni italiani, ha presentato alcune proposte di modifica al codice della strada. “Abbiamo raccomandato l’introduzione di due nuovi obblighi: quello della targa, per rende più facili i controlli e le sanzioni, e quello dell’assicurazione”, ha detto. “È evidente che i monopattini sono dei veicoli a tutti gli effetti, e quindi vanno regolamentati”.