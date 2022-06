Venezia, uomo uccide la moglie soffocandola con un cuscino e chiama la nipote prima di togliersi la vita

E’ un caso di omicidio-suicidio quello dei due coniugi di Fossalta di Portogruaro (Venezia) trovati morti in casa ieri pomeriggio. L’uomo, di 55 anni, ha dapprima ucciso la donna, di 50 anni, poi si è tolto la vita. Fondamentale per la ricostruzione del fatto è stata la testimonianza di una nipote, che avrebbe assistito alla scena. Dalle prime informazioni, la coppia non avrebbe mai dato segni di dissidi o di violenze. le indagini sono dei carabinieri di Portogruaro, coordinati da magistrato di turno della Procura di Pordenone. L’uomo ha ucciso la moglie soffocandola con un cuscino e ha chiamato la nipote prima di togliersi la vita. Non ci sarebbero precedenti di violenza

I carabinieri della compagnia di Portogruaro con i sanitari del 118 sono arrivati in via Roma, nel cuore di Fossalta, per il soccorso a due persone. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 assieme agli investigatori dell’Arma assieme al magistrato di turno della Procura di Pordenone. La tragedia è avvenuta davanti alla nipote, che avrebbe poi dato l’allarme. La donna avrebbe parlato di una “gelosia ingiustificata” da parte del 55enne.