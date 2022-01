Varese, uccide il figlio di 7 anni e tenta di accoltellare la moglie

Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il figlio di sette anni e di aver tentato di ammazzare con delle coltellate anche l’ex moglie. Il quarantenne è stato fermato dai carabinieri mentre era in fuga a Viggù, al confine con la Svizzera, dopo un inseguimento e uno speronamento dell’auto di servizio delle forze dell’ordine. La tragica vicenda è avvenuta sabato sera a Morazzone, in provincia di Varese.

L’uomo era agli arresti domiciliari per reati contro la persona e il bambino si trovava in casa con lui per passare il Capodanno. A chiamare i carabinieri è stata l’ex moglie dopo essere stata aggredita mentre si trovava a casa dei genitori a Gazzada (Va). I militari dell’Arma dopo aver arrestato l’uomo hanno rinvenuto il corpo del piccolo all’interno di un armadio.