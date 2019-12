Valanga in Valle d’Aosta, morta una guida alpina

Valanga in Valle d’Aosta

Una guida alpina valdostana, Roberto Ferraris, di 49 anni, è morta dopo essere stata travolta da una valanga nella Valtournenche, in Valle d’Aosta.

L’incidente si è verificato nella zona di punta Fontana Fredda, a circa 2.300 metri di quota, sopra la frazione Cheneil. La vittima, che stava facendo scialpinismo, faceva parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.

La valanga ha travolto la regione a poche ore dai due incidenti mortali che hanno causato altre vittime in Piemonte e Trentino Alto Adige: come riferito da Repubblica il primo è avvenuto in alta Valsesia, ad Alagna, in Provincia di Vercelli, dove un giovane è stato travolto da una slavina poco sotto il passo della Civera.

L’altro incidente si è invece verificato in Trentino Alto Adige, sull’Alpe di Siusi e la vittima, una altoatesina, si trovava a monte dell’impianto Goldknopf-Bahn.

Sul posto gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli elicotteri Pelikan 1 e quello dell’Aiut Alpin Dolomites.

La donna si chiamava Marlene Vorhauer, 62 anni, originaria di Brunico. È precipitata in un crepaccio roccioso mentre passeggiava con le ciaspole e ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla slavina staccatasi questa mattina intorno alle 13. A lanciare l’allarme l’escursionista che era con lei.

Quando l’elicottero del soccorso alpino è riuscito a individuarla e tirarla fuori dalla neve non c’era già più niente da fare.

Potrebbero interessarti Cadute due valanghe in Piemonte e Alto Adige: due morti in poche ore Incidenti, sabato tragico lungo le strade: 5 ragazzi morti a Venezia, Roma, Catania Brindisi, la città vuota per disinnescare una bomba: evacuazione per oltre 50mila persone

Leggi anche:

Cadute due valanghe in Piemonte e Alto Adige: due morti in poche ore