Si finge nipote di Mattarella e si auto raccomanda al Policlinico Gemelli

Un urologo di 56 anni è accusato di aver utilizzato in modo illecito il nome del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, il dottore avrebbe telefonato ai colleghi del Policlinico Gemelli di Roma per auto raccomandarsi.

Il 56enne si è presentato come il presidente della Repubblica e raccomandato ai manager dell’ospedale di prendere in seria considerazione suo nipote, garantendone la professionalità, il corsum honurum fatto di master e studi all’estero, interventi all’avanguardia e pubblicazioni scientifiche.

Fin da subito le telefonate hanno destato sospetti, ma i vertici dell’azienda hanno comunque invitato l’interlocutore a inviare un curriculum. Al colloquio, l’urologo, oltre al curriculum, ha consegnato anche una lettera su carta intestata della Presidenza della Repubblica firmata proprio da Sergio Mattarella.

L’ospedale, nel frattempo, si è adoperato per avere un riscontro dal Quirinale, da cui hanno assicurato che il presidente Mattarella non è solito raccomandare parenti o amici. Ora il medico dovrà affrontare un processo per falso e sostituzione di persona.