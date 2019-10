Uomo ucciso a colpi di pistola nel milanese, il corpo è stato ritrovato in auto

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nel milanese, il corpo è stato ritrovato in auto

Vicino Milano, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. Il cadavere del 63enne, ucciso con diverse pallottole, è stato trovato mercoledì 16 ottobre all’interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio di Cernusco sul Naviglio (Milano), in via Don Milani 17. A scoprire il corpo, attorno alle 19, è stato un residente che ha chiamato i carabinieri della stazione locale.

Uomo ucciso a colpi di pistola vicino Milano

La vittima, originaria di Taranto ma da molti anni residente in Lombardia, viveva nello stabile dove è stato trovato senza vita. Secondo i primi rilievi del medico legale sarebbe stato ucciso con almeno 10 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire il profilo del 63enne e le sue ultime ore di vita.

***Notizia in aggiornamento

Leggi anche:

> Milano, accoltellato in strada nella notte: grave un 22enne

Potrebbero interessarti Bari, ragazzina di 12 anni morta dopo un intervento al femore: in sala operatoria mancava il termometro Le strazianti immagini dei migranti annegati a Lampedusa La testimone di giustizia e deputata del M5s Piera Aiello tra le 100 donne più influenti per la Bbc