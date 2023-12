Tragedia nel Casertano. Un uomo di 31 anni, Roberto Laboriosi, è stato ucciso il 30 dicembre a San Felice a Cancello. A freddarlo, a coltellate, sarebbe stato il padre al culmine di una lite. Il giovane è stato trovato all’esterno dell’abitazione senza vita e con ferite d’arma da taglio sul corpo. Sul posto, allertati dai familiari del 31enne, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, con il pm di Santa Maria Capua Vetere Daniela Pannone. A uccidere l’uomo, riportano le cronache locali, sarebbe stato il padre. L’uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità.

Quando il personale del 118 è giunto sul posto, il corpo del 31enne, appassionato di boxe, era per riverso nel cortile in una pozza di sangue. Accanto a lui la madre, in evidente stato di choc. Non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida, probabilmente al culmine di una lite familiare.