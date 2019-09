Venezia, turista prende a pugni un gondoliere: il video virale

Venezia, Un turista aggredisce un gondoliere con testate e pugni dopo che questi lo ha sorpreso sulla sua barca a scattarsi un selfie.

Succede anche questo a Venezia, ormai sempre più presa d’assalto da turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Il fatto è accaduto mentre la gondola era ormeggiata al Ponte dei Bareteri e il marinaio si trovava in servizio.

A pubblicare il filmato di denuncia è il gruppo Facebook “Venezia non è Disneyland”, una community che riunisce gli abitanti della laguna sfiniti dal turismo mordi e fuggi e dalle orde di vacanzieri che invadono la città.

Venezia, il video del turista che aggredisce il gondoliere spopola sui social

Il video riprende la famiglia di turisti all’interno della gondola, mentre il gondoliere si trova sul pontile. Per scattarsi un selfie, i visitatori si sono calati senza permesso sulla barca, mentre il marinaio non era presente. Al suo ritorno, il gondoliere gli chiede di spostarsi, ma il padre ha una reazione inaspettata e reagisce con minacce, testate (per quanto leggere) e alla fine gli sferra un pugno.

Il gondoliere risponde sempre a parole, con le mani dietro alla schiena per non istigare l’altro a usare ulteriore violenza. Il testa a testa va avanti diversi minuti, tutto ripreso dalla videocamera. A un certo punto, anche la moglie del turista si infervora e urla qualcosa contro al gondoliere.

La scena, purtroppo, non è nuova: periodicamente liti che riguardano turisti e gondolieri hanno luogo in laguna.

Il gruppo Facebook pubblica spesso fotografie di turisti che si comportano come se fossero, per l’appunto, in un parco giochi. Da persone che bivaccano per le calli, a turisti che si tuffano dai ponti. Gli abitanti della città denunciano come possono il fenomeno ormai esasperato.

