Roma, turista accoltellata alla stazione Termini: il video dell’aggressione

Sono immagini scioccanti quelle tratte dai filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione Termini, che riprendono il momento esatto in cui una turista israeliana di 24 anni viene accoltellata da uno sconosciuto, che poi si dilegua nel nulla.

L’aggressione è avvenuta lo scorso 31 dicembre alle ore 21.30: nel video si vede la ragazza mentre tenta di acquistare un biglietto alle casse automatiche quando una persona le si avvicina sferrando due fendenti.

La ragazza è attualmente ricoverata al Policlinico Umberto I dove è arrivata in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Intanto è caccia all’aggressore che la vittima ha dichiarato di non conoscere.