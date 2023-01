Una ragazza israeliana di 24 anni sarebbe stata raggiunta da un fendente a un fianco alla stazione termini di Roma. Il fatto è accaduto alle 21.45 circa di sabato 31 dicembre. L’aggressore è fuggito. La giovane è sempre rimasta vigile, le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La giovane si trovava davanti ad una biglietteria automatica. Si tratterebbe di un tentativo di rapina. Cruciali potrebbero rivelarsi le testimonianze delle altre persone presenti all’interno dello scalo ferroviario e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il ministero degli Esteri israeliano sarebbe al corrente dell’accaduto.

Sul posto anche il personale del 118 che ha traferito la 24enne in ospedale al policlinico Umberto I. Indagini in corso da parte della Polizia Ferroviaria.

Prima le ha sferrato due coltellate al petto sorprendendola alle spalle, poi l’ha ferita con un terzo fendente che ha colpito la vittima di striscio. Le telecamere di sicurezza della stazione Termini hanno ripreso ogni istante dell’aggressione alla turista israeliana.

“Non l’ho mai visto prima”, ha spiegato la vittima ai poliziotti intervenuti per soccorrerla per poi accompagnarla all’Umberto I. Secondo chi indaga sarebbe da escludere un gesto antisemita e le immagini dimostrano che l’aggressore non era intenzionato a derubare la vittima. Adesso è caccia all’uomo, mentre la 24enne ha potuto riabbracciare la sua famiglia anche grazie all’immediato supporto fornito dall’ambasciata israeliana. La giovane israeliana si trovava in Italia dal 28 dicembre, e si stava dirigendo verso l’aeroporto di Fiumicino per fare rientro nel suo Paese al momento dell’aggressione.