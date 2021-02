Treviso, mamma si getta dal ponte con il figlio: lei muore, lui è gravissimo

Dramma a Treviso dove una mamma di 31 anni si è gettata da un ponte con il figlio di un anno in mezzo in braccio: lei è morta sul colpo, mentre il piccolo è stato ricoverato in gravissime condizioni anche se, secondo fonti ospedaliere, non sarebbe in pericolo di vita.

La tragedia si è consumata nella serata di sabato 20 febbraio quando la donna, intorno alle 20, è uscita dalla sua abitazione insieme al figlio, facendo perdere le sue tracce.

Scattato l’allarme, i carabinieri si sono messi alla ricerca della donna, la cui auto, abbandonata, è stata ritrovata nei pressi del ponte sul Piave, a Vidor, comune in provincia di Treviso.

Sul greto del fiume, quindi, i pompieri hanno ritrovato il cadavere della donna e il bambino, ancora vivo, che è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Treviso.

Secondo quanto ricostruito, la donna, una 31enne residente a Vedelago, soffriva da tempo di depressione ed era in cura presso un centro specializzato.

La giovane era uscita di casa per andare a trovare i suoi genitori, che risiedono a Caerano San Marco, ma non vedendola arrivare i familiari hanno prima chiamato il marito della donna e poi avvisato i carabinieri della sua scomparsa.

Leggi le altre notizie di cronaca

Potrebbero interessarti Bonomi: "Pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni" Covid, Draghi pronto a prorogare il divieto di spostamento tra Regioni Bologna, un uomo ha puntato la pistola in faccia ad un passante per fargli mettere la mascherina