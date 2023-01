“Diventare invisibile per trovare un nemico invisibile e prenderlo, questo è stato quello che abbiamo fatto con forza.” Sono le parole di Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo nello speciale in occasione del trentennale dall’arresto del boss di Cosa Nostra Totò Riina in onda su UltimoTV, la webtv del Colonnello e del regista Ambrogio Crespi, che ripercorre la storia dell’Operazione Belva condotta dal Crimor, squadra della 1ª Sezione del 1º Reparto del R.O.S. – Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei Carabinieri del Generale Mario Mori comandata da Sergio De Caprio.

“Abbiamo usato il metodo introdotto dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si tratta di applicare clandestinità e compartimentazione, abbinata al profilo informativo delle nostre indagini e pedinamenti – prosegue Capitano Ultimo – L’attesa è un aspetto fondamentale della nostra attività, la pazienza spinge un combattente a rimanere fermo su un’indicazione e un elemento. Così si vince, come una caccia, senza paura e con concentrazione, per portare a casa tutti i tuoi combattenti sani e illesi e catturare la preda: abbiamo così arrestato Totò Riina, nel 1993 al centro di Palermo.”