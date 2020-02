Il treno 9595 dell’alta velocità Frecciarossa che viaggiava sulla linea Milano-Salerno è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigliano (Lodi) presso la stazione di Livraga. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118.

Altri soccorsi sono in arrivo da Milano. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

Il bilancio definitivo è di due morti e circa 27 feriti. La persona ferita in modo più grave, un codice giallo, è un operatore delle pulizia di Trenitalia.

Almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati in seguito all’incidente. Il treno era il primo del mattino partito da Milano alle 5.10.

Dalle 5.30 la circolazione è sospesa sulla linea alta velocità Milano-Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione Livraga (Lodi).

Le cause sono in corso di aggiornamento. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

Le prime imagini dell’incidente:

Notizia in aggiornamento.