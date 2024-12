Con l’arrivo delle festività natalizie, si sa, milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le mete di vacanza. Che sia un viaggio di piacere in Italia o all’estero, o il ritorno a casa dai propri cari per chi vive fuori sede, il Natale è per molti sinonimo di famiglia, riscoprendo il piacere di stare insieme.

In occasione di queste festività, che ci porteranno anche a brindare per l’arrivo del nuovo anno, si parla spesso dei rincari, specie per chi è costretto a partire a ridosso del 25 dicembre. Ma il tema non è solo questo. Bisogna puntare sempre più sulla sicurezza, in particolare in un periodo di grande affollamento sui mezzi di trasporto. Sia nelle stazioni che a bordo dei treni bisogna garantire a tutti i passeggeri un viaggio in tranquillità e nel pieno rispetto delle regole. Questo è l’impegno del Piano “Natale Sicuro”, un’iniziativa di FS Security volta a rafforzare la sicurezza su 24 linee ferroviarie che collegano il Nord, il Centro e il Sud Italia.

Un piano ambizioso già attivo dal 25 novembre e in vigore per un mese. Oltre 250 donne e uomini di FS Security, la società di vigilanza fortemente voluta dal Ministero dei Trasporti, garantiranno controlli extra e quindi maggiore sicurezza per tutti, passeggeri e lavoratori. Un impegno costante durante tutto l’anno, che si rafforza ancor di più in vista delle festività natalizie.

Gli operatori di FS Security si occuperanno di presidi a bordo dei treni, verifiche nelle stazioni e monitoraggio dei tratti ferroviari. L’iniziativa si pone degli obiettivi chiari e importanti, per prevenire spiacevoli fenomeni come furti e aggressioni ai passeggeri e al personale ferroviario, evasione tariffaria, con verifiche più incisive ai biglietti, controlli sugli accessi alle stazioni e ai treni, per assicurare spostamenti sereni durante il periodo festivo.

Come detto, i servizi sono attivi dal 25 novembre per un mese e riguardano giornalmente più di 1300 treni e 70 tra stazioni e tratte di linea. Sin dalla prima fase i controlli riguardano molte delle linee più strategiche e trafficate dell’intera rete ferroviaria italiana, con un’attenzione che si estende equamente da Nord a Sud. Tra le tratte coinvolte: Milano Verona, Milano –Lodi-Piacenza, Milano Genova, Linea AV Milano –Livraga-Piacenza Ovest, Linea AV e storica Milano Brescia, Brescia – Vicenza, Verona – Bolzano, Verona – Mantova, Vicenza – Schio, Verona – Rovigo, Verona – Bologna, Torino – Carmagnola – Bra – Alba, tratta Genova Piazza Principe – Savona (linea Genova – Ventimiglia), Venezia – Udine, Bologna-Piacenza, Bologna-Porretta, Pesaro-Ancona-porto San Giorgio, Firenze-Viareggio via Prato, FL8 – Roma Termini – Nettuno, Barletta – Fasano, Reggio Calabria C.le – Lamezia T. C.le, Napoli – Caserta (via Cancello), Napoli Campi Flegrei – Salerno, Palermo – Termini Imerese e Messina – Patti, servizi di monitoraggio linea sulla Capaci – Trappeto e Catania – Lentini.

Fs Security è la società del Gruppo FS che si occupa di sicurezza in stazione e a bordo dei treni. L’amministratore delegato Pietro Foroni ai nostri microfoni ha dichiarato: “Andremo a concentrarci su quelle linee ferroviarie che mostrano una maggiore criticità, a causa per esempio di furti, o violazioni come l’assenza di adeguato biglietto. Su queste tratte ci saranno controlli molto più serrati, grazie all’impegno delle donne e uomini di FS Security, senza ovviamente tralasciare il resto del nostro lavoro”.

“Natale sicuro” è dunque un piano a 360 gradi, per un ulteriore step nella gestione della sicurezza sui treni italiani, aumentando la protezione dei viaggiatori in un periodo di alta affluenza come quello di Natale.