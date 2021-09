Trapani, madre e figlia in quarantena partecipano a un matrimonio con centinaia di invitati: denunciate

Positive e in quarantena domiciliare madre e figlia, di 48 e 15 anni, hanno partecipato a un matrimonio nella chiesa Madre di Alcamo (Trapani) e poi al successivo banchetto, con centinaia di invitati a Partinico (Palermo). È quanto avvenuto lo scorso agosto in Sicilia (oggi unica regione d’Italia in zona gialla) dove le due sono state denunciate dai carabinieri di Alcamo per l’inosservanza delle norme anti-Covid.

Per avere la conferma definitiva della violazione i carabinieri hanno anche acquisito la lista dei partecipanti redatta dal titolare del locale all’arrivo degli invitati. “È così iniziato – dicono i carabinieri – il tracciamento di tutte le persone presenti e il personale Asp sta già provvedendo al controllo tramite tampone dei partecipanti che finora sono risultati tutti negativi”.