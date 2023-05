“I am a drink”: la gaffe di Totò Cuffaro che cita Martin Luther King

Una gaffe che rischia di diventare un tormentone. Protagonista Totò Cuffaro, che ha voluto ricordare a modo suo Martin Luther King. Nella versione dell’ex presidente della regione Sicilia, la celebre frase del leader afroamericano della lotta per i diritti civili passa da “I have a dream” a un improbabile “I have a drink”. Lo scivolone, avvenuto durante un’intervista alla tv locale siciliana Tv Europa, non è passato inosservato ed è diventato subito oggetto di sfottò sui social.

Sul suo profilo personale, Cuffaro ha cercato di spiegarsi: “Altre 70 volte 7 ho sempre citato la frase giusta ‘I have a dream’ che per la verità ho coniugato al plurale ‘We have a dream’, pensando a tutti e non a me stesso. Nella confusione di questa intervista, venivo dall’aver assaggiato i miei vini e pensando alla qualità del ‘drink’ del mio vino, per un attimo ho avuto un lapsus citando la qualità del ‘drink’, piuttosto che la qualità del ‘dream’, ma solo un simpaticissimo e gustoso lapsus tra ‘dream’ e ‘drink’, ma beviamo e divertiamoci insieme”, ha precisato il politico siciliano, pubblicando su Facebook anche una foto che lo mostra tra le bottiglie di vino.