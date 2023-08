Torino, treno travolge gruppo di operai al lavoro: 5 morti

Tragedia in provincia di Torino dove un treno, che viaggiava a 160 chilometri orari, ha travolto un gruppo di operai al lavoro provocando la morte di cinque persone.

Secondo una prima ricostruzione, il drammatico incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì 31 agosto sulla linea Torino-Milano, tra Chivasso e Brandizzo. Gli operai, dipendenti di una ditta appaltatrice, erano impegnati nella sostituzione di una decina di metri di binari quando sono stati travolti da un treno passeggeri vuoto, che viaggiava in direzione di Torino.

L’impatto non ha lasciato scampo alle vittime con il convoglio che si è fermato a un chilometro dall’impatto. I lavoratori, tutti piemontesi, lavoravano per una ditta esterna, la Sigifer di Borgo Vercelli. Altri due operai, che non sono rimasti feriti, sono stati portati in ospedale sotto shock.

“Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti” hanno dichiarato le Ferrovie.

“Un collega del 118 mi ha detto di aver visto una scena da brividi, con frammenti umani nell’arco di 300 metri. È una tragedia enorme” ha dichiarato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni.

La circolazione è ancora sospesa mentre molti treni sono stati cancellati. È stata aperta un’inchiesta che dovrà far luce sulla vicenda. Secondo le prime informazioni il conducente del treno non era stato avvisato dei lavori di manutenzione.

Meloni: “Fare piena chiarezza”

Intanto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio sul suo profilo Twitter augurandosi che venga fatta piena luce quanto prima sulla vicenda.

“Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese – ha scritto la premier – Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l’auspicio di fare quanto prima piena luce sull’accaduto”.

Trenitalia: “I lavori sarebbero dovuti iniziare dopo il passaggio del treno”

“Per quanto riguarda la velocità del treno investitore, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. La questione è altra: i lavori – secondo procedura – sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno”. Lo spiega Fs sul proprio quotidiano online Fs News circa l’incidente di Brandizzo.