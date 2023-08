Chi sono gli operai travolti dal treno nel Torinese: Kevin, il più giovane, aveva 22 anni

Chi sono i cinque operai travolti dal treno nel Torinese

Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli, Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua e residente a Brandizzo, Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni, nato a Marsala e residente a Vercelli e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso: sono i nomi dei cinque operai travolti da un treno che viaggiava a 160 chilometri orari.

Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì 31 agosto sulla linea Torino-Milano, tra Chivasso e Brandizzo. Gli operai, dipendenti di una ditta appaltatrice, erano impegnati nella sostituzione di una decina di metri di binari quando sono stati travolti da un treno passeggeri vuoto, che viaggiava in direzione di Torino.

L’impatto non ha lasciato scampo alle vittime con il convoglio che si è fermato a un chilometro dall’impatto. I lavoratori, tutti piemontesi, lavoravano per una ditta esterna, la Sigifer di Borgo Vercelli. Altri due operai, che non sono rimasti feriti, sono stati portati in ospedale sotto shock.

Cronaca / L’ultimo post di Michael Zanera, l’operario travolto dal treno nel Torinese: “Dio mi vuole dire qualcosa”

“Un collega del 118 mi ha detto di aver visto una scena da brividi, con frammenti umani nell’arco di 300 metri. È una tragedia enorme” ha dichiarato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni.

La circolazione è ancora sospesa mentre molti treni sono stati cancellati. È stata aperta un’inchiesta che dovrà far luce sulla vicenda.