Torino, crolla una gru di un cantiere: tre operai morti e tre persone ferite

Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, tre persone operai sono morti. Un loro collega è ferito ed è ricoverato in codice giallo. Due passanti, tra cui l’automobilista che passava a bordo della sua vettura, hanno riportato lesioni ma non sono in gravi condizioni.

I sanitari, sempre secondo le prime informazioni, stanno valutando le condizioni dei feriti. L’incidente si è verificato all’altezza del civico 107. La strada stata chiusa dalla polizia municipale. Sul posto anche la polizia e lo Spresal dell’Asl di Torino.

“Siamo molto scossi – ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – questa è una giornata drammatica, una tragedia per la città”. “Vista la dinamica dell’incidente – ha aggiunto il sindaco – poteva andare molto peggio. L’ennesimo incidente sul lavoro nella nostra città ci scuote molto”.

Secondo il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, sarebbe stato un cedimento strutturale alla base della gru la causa del crollo della struttura.”Da un primo accertamento – ha detto il comandate – c’è stato un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata ma non escludo altri cedimenti localizzati lungo lo sviluppo della volata della gru”. “I miei uomini – ha spiegato Carrolo stanno operando, una volta che l’autorità giudiziaria ha dato l’autorizzazione alla rimozione delle vittime per estrarle in piena sicurezza. Squadre specialistiche saranno impegnate a tagliare i conci di calcestruzzo”.

*notizia di aggiornamento