Roma, la titolare di un bar: “Smart working? Ma quale smart working, siamo incazzati neri” | VIDEO

Piccoli esercenti nel centro delle città, penalizzati dalle chiusure di uffici e aziende, si scagliano contro lo smart working. A Roma Patrizia Audino, titolare del Bar Pascucci Frullati di Via di Torre Argentina 20, a TPI dice: “Smart working? Ma quale smart working, ve lo do io lo Smart working. Siamo incazzati neri”. “Se non si lavora negli uffici, il commercio si ferma, non c’è denaro che gira”, spiega. “Lo smart working uccide il piccolo imprenditore, così muore la manualità e l’ingegno italiano”.

