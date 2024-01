Terremoto di grado 3,8 al confine tra la provincia di Salerno e la Basilicata: “Abbiamo avuto tanta paura”

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, è stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno. La scossa, ad una profondità di 8km, è stata avvertita alle 10.23 dalla popolazione sia della provincia di Salerno che della Basilicata visto che le due aree sono molto vicine.

“Abbiamo avuto molta paura soprattutto per chi ha vissuto appieno il terremoto del 1980 ricordo che il nostro paese è stato per il 90% ricostruito o comunque le abitazioni che non sono state rifatte hanno hanno subito interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione”, ha detto il sindaco di Ricigliano, Giuseppe Picciuoli. Nel comune, dove molti abitanti si sono riversati in strada, sono stati segnalati lievi danni ai fabbricati.

“Sto effettuando vari sopralluoghi, per fortuna non ci sono danni significativi ma comunque ci sono diverse segnalazioni di cittadini che portano a conoscenza dell’amministrazione e dei vigili del fuoco di crepe e caduta di cornicioni o piccoli massi dai muri di delimitazione. La scossa per fortuna è durata solo pochi secondi”