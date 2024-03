Novi Ligure, tenta di investire una donna. Poi scende dall’auto e la picchia | VIDEO

A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, un uomo albanese di 50 anni ha tentato di investire con la propria auto l’ex fidanzata, una connazionale 41enne. Dopo essere finito fuori strada, l’uomo è sceso dal mezzo e si è avvicinato alla donna aggredendola fisicamente.

La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e il video è diventato virale sui social network. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e denunciato per tentato omicidio.

In soccorso alla donna è intervenuto un passante, un 71enne ex brigadiere dell’Arma: “Ho visto la donna che era stravolta – racconta ai microfoni di Ore14, su Rai2 – poi ho visto l’auto sul viale che è passata a tutta velocità, ha fatto inversione e ho capito che stava per succedere qualcosa”.

“L’auto – prosegue l’ex carabiniere – ha travolto una panchina e una fontanella. Poi ho visto la donna a terra e ho pensato a un malore. Ho visto l’uomo scendere dall’auto e afferrare la donna per i capelli e picchiarla, colpendola con dei pugni in faccia. Sono intervenuto e l’ho fermato. Lui ha cercato di fuggire in auto, ma l’ho bloccato nuovamente e l’ho consegnato ai carabinieri che erano arrivati sul posto. Se non ci fossi stato io l’avrebbe ammazzata”.

