Stupro di Palermo, i sei arrestati minacciati in carcere: chiesto il trasferimento d’urgenza

La direzione del carcere ha chiesto il loro allontanamento immediato perché “non sarebbero ben accetti dagli altri detenuti”.

I sei arrestati per lo stupro di Palermo saranno trasferiti dal carcere Pagliarelli a causa delle minacce ricevute. La decisione è arrivata dopo le valutazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la richiesta fatta sia dagli indagati che dalla direzione del carcere.

La loro presenza, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe considerata “destabilizzante per l’ordine e la sicurezza”, nonostante i sei si trovassero in sezioni in cui sono detenute persone accusate degli stessi reati. Non è nota la destinazione dei sei. Fra le ipotesi c’è quella che i sei giovani vengano distribuiti nella altre carceri siciliane.