Studente di 19 anni muore soffocato sul treno Frecciarossa: boccone di traverso in gita con la classe

Tragedia ieri, mercoledì 5 intorno, intorno alle 13,45 nella stazione di Arezzo. Uno studente svizzero di 19 anni che si trovava sul treno insieme ad altri studenti in gita si è sentito male improvvisamente ed è morto per un boccone andato di traverso.

Era partito da Roma assieme ai coetanei a metà mattina su un treno ad alta velocità era diretto verso Milano. Arrivato nei pressi della stazione di Arezzo, poco prima delle 14, l’incidente con il cibo. Il convoglio ha arrestato la sua corsa, sono soliti a bordo del vagone la polizia ferroviaria e i medici della Croce Bianca di Arezzo nel disperato tentativo di salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti a causare la morte sarebbe stata una ostruzione delle vie aeree, per cui il diciannovenne non ce l’ha fatta e a nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, l’ambulanza della Croce bianca ed era presente anche la Polfer di Arezzo.

Come riporta il Corriere, lo studente di 19 anni, originario della Svizzera Tedesca, disabile per una forma di osteogenesi degenerativa, è morto così, durante una gita scolastica cui stava partecipando insieme ai compagni di un istituto superiore elvetico, soffocato sul Freccia Rossa che stava riportando tutti a Milano da dove avrebbero ripreso la strada della Confederazione.

E’ successo intorno alle 13,30, nel tratto della Direttissima che attraversa la Valdichiana, poco prima di Arezzo, dove il treno ad alta velocità non doveva fermarsi e invece è rimasto arenato sul quinto binario della stazione.

Sul Freccia Rossa c’erano anche due medici, ancora non si capisce se anche loro nel gruppo della gita o in viaggio per altri motivi. Sono accorsi a soccorrere il diciannovenne che stava soffocando, ma nemmeno la manovra di Heimlich, praticata da mani esperte, quella che avrebbe dovuto consentire l’espulsione del boccone, è stata sufficiente.