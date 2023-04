Come ricorderete, aveva fatto molto discutere la notizia del bar dell’Agenzia dell’Entrate che non faceva gli scontrini. Un caso sollevato da un servizio di Striscia la Notizia che aveva portato ad una pesante aggressione per l’inviato Jimmy Ghione e il suo cameraman, con tanto di minacce di morte da parte del barista: “Prendo il coltello e ti ammazzo”.

Un mese dopo arriva la svolta. Il bar in questione, all’interno della sede di Roma dell’Agenzia, ha chiuso, come svela un nuovo servizio del tg satirico di Antonio Ricci. Le telecamere di Striscia mostrano il bar chiuso, con le luci spente, il frigo vuoto e il barista intento a riempire gli scatoloni. Uno sgombero confermato anche dalle testimonianze di alcuni dipendenti.

L’inviato chiede poi ad una guardia giurata come fosse possibile che nessuno all’Agenzia sapesse di questa mancanza: “Ci andavano tutti i dipendenti… è con loro che io me la prendo maggiormente: qui, dal semplice usciere al dirigente, sono tutti Polizia Tributaria”. Un caso piuttosto bizzarro, visto che il bar si trova proprio all’interno degli uffici preposti al controllo del pagamento delle tasse da parte di tutti i cittadini. Una cattiva abitudine portata avanti per anni e che ora sarebbe giunta al capolinea.