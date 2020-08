Madre fa abusare i suoi bambini per 20 euro: “I piccoli aspettavano in fila”

Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro

Tre bimbi di 3, 4 e 7 anni venivano offerti dalla madre a tre abusatori diversi, tra cui un carabiniere, in cambio di piccole somme di denaro. La terribile storia arriva da Siracusa dove è in corso il processo. Imputati la madre delle vittime – un maschietto e due femminucce – un carabiniere di 41 anni e il consuocero della donna. Alla sbarra dei testimoni: gli educatori e i genitori affidatari dei bambini che hanno raccolto i racconti dell’orrore. Gli abusi, infatti, sono emersi quando i piccoli erano stati sottratti alla donna e portati in una struttura di accoglienza. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. È quanto emerso durante una delle numerose testimonianze al processo.

I fatti risalgono al 2014, quattro anni prima che i carabinieri del Nucleo investigativo effettuassero gli arresti dei tre indagati, avvenuti nel 2018. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, madre dei bambini che viveva in condizioni di disagio economico, avrebbe pensato di racimolare del denaro consegnando i proprio figli agli abusatori, in cambio di piccole somme, fino a 20 euro. Gli abusi sarebbero andati in scena in un locale che i piccoli chiamavano la “cantina”. Il tutto all’epoca sarebbe stato fotografato da un uomo anziano ormai deceduto.

Durante l’ultima udienza che si è tenuta nell’aula della Corte di Assise, sarebbe emersa anche una anomalia: l’ammanco di una serie di registrazioni. La prossima udienza è in programma per la metà di settembre.

