Siracusa, bambino di 10 anni cade in un pozzo e muore al campo estivo

Il corpo senza vita di un bambino di 10 anni è stato recuperato da un pozzo profondo 15 metri nelle campagne di Palazzolo Acreide, in contrada Falabia. Nel pozzo è caduta anche una donna di 54 anni (che non è la madre del bambino), la quale è stata salvata e non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino e la donna sono caduti nel pozzo mentre si trovavano in una zona di campagna dove era in corso un campo estivo per ragazzi disabili. Il bambino era uno dei partecipanti al campo, organizzato dalla cooperativa Anffas, e la donna era una delle operatrici.

Per ragioni ancora da chiarire, la donna e il bambino si sono allontanati dall’area del campo e sono finiti nel pozzo, che era pieno d’acqua per metà. Dopo le richieste di aiuto, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. La squadra del Nucleo speleo alpino fluviale è riuscita a recuperare entrambi, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La donna è fuori pericolo.

Le circostanze della caduta nel pozzo non sono ancora chiare. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi precedenti alla caduta per capire le cause dell’incidente. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e l’area è stata posta sotto sequestro.