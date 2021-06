Siena, stupro di gruppo su una 21enne: tre arresti, uno è un calciatore di Serie A

Tre ragazzi sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena e si trovano ai domiciliari dopo la denuncia presentata da una 21enne, che ha raccontato di aver subito uno stupro di gruppo. Anche un quarto ragazzo, un minorenne, è indagato a piede libero. Tra gli arrestati, secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini della procura, ci sarebbe un calciatore del settore giovanile di una squadra di serie A.

La ragazza ha raccontato che la violenza sessuale è avvenuta la scorsa settimana durante una festa privata in un’abitazione a Siena. La 21enne aveva trascorso la serata con i ragazzi e avevano bevuto qualcosa insieme. In seguito i ragazzi sono saliti in un appartamento, dove sarebbe avvenuto l’abuso. Più tardi la ventunenne si è rivolta direttamente alla polizia e ha sporto denuncia. Per lei è stato attivato il protocollo “Codice Rosso“, la procedura per aiutare nell’immediato le donne vittime di maltrattamenti.

Le misure cautelari, eseguite dagli agenti della squadra mobile senese tra la città toscana e la Sicilia, sono state emesse dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura. Le indagini hanno portato ad individuare quattro presunti responsabili. Il più giovane degli indagati ha 17 anni, il più anziano 21. Sono stati equestrati anche i telefoni cellulari dei ragazzi, che saranno esaminati a breve per riscontrare eventuali immagini o filmati della violenza.