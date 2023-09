È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 15 settembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 15 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata ai ragazzi di Caivano. Tutti parlano di Caivano. Ma nessuno sa chi sia, cosa pensi, cosa voglia davvero la sua gente. Ecco perché abbiamo chiesto a 10 ragazzi del posto di scrivere le loro storie.

E ancora, a TPI parla Eugenia Carfora, dirigente dell’Itis Francesco Morano, nel Parco Verde: “I blitz vanno bene. Ma mi auguro che stavolta qualcuno capisca che bisogna lavorare su un sistema. Temo altre cattedrali nel deserto”.

Inoltre, un approfondimento su come sta cambiando il mercato immobiliare. L’inflazione. I rincari sui mutui. L’addio al Superbonus. I vincoli Ue sugli edifici green. Il mercato delle case sta entrando in una nuova fase di crisi. E i grandi fondi immobiliari sono pronti ad approfittarne.

Redditi bassi. Prezzi folli. Mutui impossibili. E affitti proibitivi. Vent’anni di neoliberismo hanno impoverito la classe media. Neanche il posto fisso attira più i giovani. Così le città si svuotano a favore dei soli turisti. E lavoratori e comunità perdono l’identità. Vi raccontiamo il grande esodo da Nord a Sud.

Lezioni su misura per ciascun studente. Calibrate sulla base della sua capacità di attenzione e del suo Dna. Addio aule ed esami. Largo a traduzioni simultanee e realtà virtuale. Ecco come Intelligenza Artificiale e Metaverso rivoluzioneranno per sempre il mondo dell’Istruzione. Ecco come sarà la scuola del futuro.

Inoltre, un approfondimento sui manovali dell’Intelligenza Artificiale. Lavorano in uffici sovraffollati. O persino negli Internet café. In gran parte sono laureati. Ma vengono pagati una miseria. Ecco chi sono i quasi 20 milioni di fantasmi digitali che nel Sud del mondo contribuiscono allo sviluppo delle più avanzate tecnologie informatiche. Seguendo l’esempio delle Big Tech.

Infine, un approfondimento sull’oppio dei talebani. Il regime afghano vieta la coltivazione del papavero da cui si ricava l’eroina. Va contro i dettami religiosi del gruppo. Già distrutto l’80% dei campi. Ma lo stop mette in ginocchio i contadini del Paese. Così la crisi umanitaria rischia di aggravarsi.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.